Партія Макрона зазнала невдачі на регіональних виборах у Франції

На регіональних виборах у Франції партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання "(RN) програла, як і партія Емманюеля Макрона "Вперед, Республіка!", (LREM). Переможцями вийшли праві "Республіканці" (LR) і - меншою мірою - ліві соціалісти (PS).

Про це повідомляє газета Le Monde .

В єдиному регіоні, де кандидат RN Тьєррі Маріані мав шанси на перемогу, він був побитий суперником-"республіканцем" Рено Мюзельє: за першими підрахунками, 57% проти 43%.

У Центральному регіоні Іль-де-Франс представниця правих Валері Пекресс перемогла об'єднаних лівих з 44,9% проти 33,3%. Балотувався тут кандидат RN Жордан Барделла набрав лише 11,4%.

Жодним вдалим результатом не може похвалитися і правляча партія LREM.