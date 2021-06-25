Макрон заявил о необходимости разработать единый подход в отношении России
Лидеры Евросоюза должны разработать единый подход в отношениях с Россией. На саммите ЕС Франция и Германия предложили продолжить сотрудничество по существующим разногласиям с Москвой.
Об этом на итоговой пресс-конференции заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
По его словам, Франция и Германия на саммите ЕС высказались за единый европейский подход к отношениям с Россией. "Вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель мы предложили круг вопросов, чтобы сформировать повестку совместной работы и сотрудничества на ближайшие месяцы и повестку прояснения разногласий с Россией", - уточнил он.
Макрон отметил, что среди лидеров ЕС была долгая дискуссия по поводу возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Эти дискуссии для меня не первого порядка, потому что мы встречаемся с президентом Путиным – и как постоянным членом Совета Безопасности ООН, и во время наших саммитов", - добавил французский лидер.
Комментируя отказ многих глав государств ЕС от проведения саммита с Россией на высшем уровне Макрон сказал: "Если нет консенсуса для того, чтобы быстро состоялся саммит, по моему мнению, это вовсе не драма. Важнее продолжать эту повестку и сохранить единство, потому что разделение нас ослабляет".
Напомним, накануне саммита ЕС Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила об инициативе Ангелы Меркель пригласить на саммит глав государства ЕС Владимира Путина. Ее поддержал французский лидер Эммануэль Макрон.
Многие главы стран Евросоюза отказались от встречи с Путиным. В результате, инициатива по возобновлению диалога ЕС-РФ на самом высоком уровне не была поддержана.