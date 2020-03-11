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Партія "Голос" обрала нового голову замість Вакарчука

Новини » Політика     11.03.2020 - 21:31
Партія "Голос" обрала нового голову замість Вакарчука
Фото: Кіра Рудик та Святослав Вакарчук (goloszmin.org)

Новим головою партії стала Кіра Рудик

Партія "Голос" обрала нового голову замість Святослава Вакарчука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Як повідомляється, 11 березня відбувся з'їзд партії "Голос", в ході якого обрали нового керівника партії - Кіру Рудик.

"Сьогодні ми стоїмо перед дуже серйозним викликом: влада під виглядом нових облич насправді простягає старі. Ми ж своїм прикладом показуємо зворотне: ми наводимо на лідерські позиції та в партії, і в парламенті нових професійних людей. Саме тому сьогодні на з'їзді партії "Голос" обрав новим головою партії кращого керівника з нашої команди Кіру Рудик", - заявив Вакарчук.

Рудик була третім номером виборчого списку партії на дострокових виборах у Верховну раду.

Вакарчук залишається лідером "Голоси", продовжить працювати в парламенті й розвивати партію.

Нагадаємо, що Рудик - вже третій керівник партії "Голос" за останній рік.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук 16 травня минулого року представив партію "Голос", з якої він пішов на парламентські вибори-2019.

27 липня під час з'їзду партії "Голос", її головою став Святослав Вакарчук. До цього партію очолювала Юлія Клименко.

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Новини України Святослав Вакарчукголос
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