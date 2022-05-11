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В партии Шольца выступили за ускоренное вступление Украины в ЕС

Новина українською →
Берлин, Среда 11 мая 2022 14:45
В партии Шольца выступили за ускоренное вступление Украины в ЕС Фото: в партии Шольца поддержали ускоренную процедуру членства Украины в ЕС (bundestag de)
Автор: Наталья Юрченко

Несколько политиков правящей Социал-демократической партии Германии, членом которой является канцлер Олаф Шольц, выступили за ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Они считают, что это может стать определенным сигналом для нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Это не помогает Украине, если мы сейчас говорим об десятилетия. Это страна в состоянии войны, которая нуждается в поощрении. Вот где перспектива может быть полезной", - заявил председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот.

Он добавил, что Украина знает о долгом пути, который стоит пройти.

При этом вице-президент Европарламента Катарина Барли, также член СДПГ, считает, что говорить о сроках вступления Украины в ЕС пока трудно. По ее словам, Евросоюз должен продемонстрировать поддержку.

"Мы хотим, чтобы Украина присоединилась к ЕС, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы их поддержать". Это также было невероятно важно как сигнал поддержки народа Украины", - отметила политик.

Она добавила, что Украина пока не соответствует критериям для вступления в ЕС.

"Мы имели опыт того, что происходит, когда мы принимаем страны, которые еще не достигли нужного уровня. Так было, например, с Болгарией и Румынией. После того, как страны присоединились, трудно выйти на тот уровень, который нам на самом деле нужен", - сказала Барли.

Напомним, Украина передала Еврокомиссии вторую часть опросника для получения статуса кандидата в члены ЕС.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС может затянуться на несколько лет.

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