Еще один шаг к ЕС. Украина передала Еврокомиссии вторую часть опросника, - Зеленский

Украина передала Еврокомиссии вторую часть опросника по вступлению в Евросоюз. Это еще один шаг, приближающий нашу страну к членству в блоке.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Сегодня мы сделали еще один шаг, очень важный и не просто формальный шаг на нашем пути в Европейский Союз. Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должна заполнить каждая страна, которая стремится быть частью ЕС", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что обычно на это тратятся месяцы, но Украина сделала все за несколько недель. Кроме того, Зеленский сегодня поговорил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фор дер Ляйен.

"Высказал им благодарность от вашего имени, всего украинского народа за поддержку нашей страны, за внимание к нашим потребностям, и особенно во время войны", - отметил Зеленский.

Он также рассказал, что Урсула фор дер Ляйен была удивлена, как быстро Украина заполнила опросник. Она заявила, что скорость Украины стимулирует Еврокомиссию реагировать также очень быстро.

Зеленский заявил, что рассчитывает в июне получить позитивный ответ касательно получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.