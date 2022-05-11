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У партії Шольца виступили за прискорений вступ України в ЄС

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Берлін, Середа 11 травня 2022 14:45
У партії Шольца виступили за прискорений вступ України в ЄС Фото: у партії Шольца підтримали пришвидчену процедуру членста України в ЄС (bundestag de)
Автор: Наталія Юрченко

Декілька політиків правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини, членом якої є канцлер Олаф Шольц, виступили за прискорений вступ України в Євросоюз. Вони вважають, що це може стати певним сигналом для нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Це не допомагає Україні, якщо ми зараз говоримо про десятиліття. Це країна у стані війни, яка потребує заохочення. Ось де перспектива може бути корисною", - заявив голова комітету із закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот.

Він додав, що Україна знає про довгий шлях, який варто пройти.

При цьому віцепрезидент Європарламенту Катаріна Барлі, також член СДПН, вважає, що говорити про терміни вступу України в ЄС поки що важко. За її словами, Євросоюз повинен продемонструвати підтримку.

"Ми хочемо, щоб Україна приєдналася до ЄС, і ми робимо все, що в наших силах, щоб їх підтримати". Це також було неймовірно важливо як сигнал підтримки народу України", - зазначила політик.

Вона додала, що Україна наразі не відповідає критеріям для вступу в ЄС.

"Ми мали досвід того, що відбувається, коли ми приймаємо країни, які ще не зовсім досягли потрібного рівня. Так було, наприклад, з Болгарією та Румунією. Після того, як країни приєдналися, важко вийти на той рівень, який нам насправді потрібен", - сказала Барлі.

Нагадаємо, Україна передала Єврокомісії другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата в члени ЄС.

При цьому президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вступ України до ЄС може затягнутися на кілька років.

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