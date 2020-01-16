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Парнас об ультиматуме Зеленскому: Трамп угрожал заморозить всю помощь Украине

Новости » Политика     16.01.2020 - 08:14
Парнас об ультиматуме Зеленскому: Трамп угрожал заморозить всю помощь Украине
Фото: Лев Парнас (из открытых источников)

Парнас заявил, что все его контакты с командой Зеленского велись по указанию Джулиани

В мае прошлого года президенту Украины Владимиру Зеленскому поставили ультиматум о том, что вся американская помощь будет прекращена, если не будет расследования против сына Джо Байдена. Об этом заявил близкий соратник адвоката президента Дональда Трампа Лев Парнас в интервью MSNBC.

После этого послания Зеленскому в Госдепе США заявили, что вице-президент Майк Пенс не будет присутствовать на его инаугурации. И это была инициатива именно Трампа.

Парнас заявил, что все его контакты с командой Зеленского велись по указанию Джулиани, который рассказывал Трампу детально об этих разговорах.

"Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал все мои передвижения. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента", - отметил он.

Эти заявления Парнаса подрывают ключевой аргумент защиты президента, что не было заморозки жизненно важной военной помощи Украине прошлым летом из-за Байдена.

"Смысл был таков: это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи", - сказал Парнас.

В свою очередь, Джулиани назвал заявления Парнаса "печальными".

Напомним, в Конгрессе США обнародовали новые доказательства в деле импичмента Дональда Трампа. Доказательства будут предоставлены судебному комитету Палаты представителей для передачи в Сенат вместе со статьями об импичменте. В частности, в США опубликовали переписку партнера Джулиани с Луценко, Аваковым и Бакановым.

Рассмотрение дела по импичменту в Сенате пройдет через две недели, - Белый дом Трамп надеется на оправдание по делу об импичменте
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