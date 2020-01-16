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Парнас про ультиматум Зеленському: Трамп погрожував заморозити всю допомогу Україні

Новини » Політика     16.01.2020 - 08:14
Парнас про ультиматум Зеленському: Трамп погрожував заморозити всю допомогу Україні
Фото: Лев Парнас (з відкритих джерел)

Парнас заявив, що всі його контакти з командою Зеленського велися за вказівкою Джуліані

В травні минулого року президенту України Володимиру Зеленському поставили ультиматум про те, що вся американська допомога буде припинена, якщо не буде розслідування проти сина Джо Байдена. Про це заявив близький соратник адвоката президента Дональда Трампа Лев Парнас в інтерв'ю MSNBC.

Після цього послання Зеленському у Держдепі США заявили, що віце-президент Майк Пенс не буде присутній на його інавгурації. І це була ініціатива саме Трампа.

Парнас заявив, що всі його контакти з командою Зеленського велися за вказівкою Джуліані, який розповідав Трампу детально про ці розмови.

"Президент Трамп точно знав, що відбувається. Він знав про всі мої пересування. Я б нічого не зробив без згоди Руді Джуліані або президента" - зазначив він.

Ці заяви Парнаса підривають ключовий аргумент захисту президента, що не було замороження життєво важливої військової допомоги Україні минулого літа через Байдена.

"Сенс був такий: це стосувалося не тільки військової допомоги. Це стосувалося будь-якої допомоги", - сказав Парнас.

У свою чергу, Джуліані назвав заяви Парнаса "сумними".

Нагадаємо, в Конгресі США оприлюднили нові докази у справі імпічменту Дональда Трампа. Докази будуть надані судового комітету Палати представників для передачі в Сенат разом зі статтями про імпічмент. Зокрема, у США опублікували листування партнера Джуліані з Луценком, Аваковим і Бакановим.

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Новини України Володимир ЗеленськийполицияДональд Трамп
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