Парламенту предложат усилить ответственность избирателей за лживые данные

Верховной раде Украины 25 августа предложат на рассмотрение проект изменений в Избирательный кодекс. Речь идет об усилении ответственности избирателей за предоставление лживых данных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

"Соответствующие изменения в Избирательный кодекс будут предложены на рассмотрение народных депутатов уже 25 августа - во время заседания внеочередной сессии Верховной рады", - говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что такие случаи хотя и редкие, уже зафиксированы в Одесской, Львовской, Житомирской и Харьковской областях.

По словам руководителя гражданской сети "ОПОРА" Ольги Айвазовской, сейчас нести ответственность за недостоверную информацию, может, например, паспортный стол, если предоставил Госреестру недостоверную информацию.

"Мы же говорим, что такую ​​же ответственность должен нести и сам избиратель, если он предоставил о себе недостоверные сведения. Например, указал, что живет в Затоке, а на самом деле - в Ирпене, и передал свои персональные данные - там за него бросили бюллетень", - заявила она.

Кроме этого, парламенту предложат сократить срок продолжительности охраны полицией помещений для голосования. Сейчас такая охрана должна обеспечиваться в течение 8 дней.

Отметим, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении избирательного законодательства.

РБК-Украина рассказывало, что изменилось после вступления закона в силу.