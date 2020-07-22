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Зеленский подписал закон об изменении избирательного законодательства

Киев, Среда 22 июля 2020 21:58
Зеленский подписал закон об изменении избирательного законодательства
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Документ предусматривает урегулирование шероховатостей в выборном процессе

В среду, 22 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №805-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования избирательного законодательства". Ранее его приняла Верховная рада.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ предусматривает урегулирование шероховатостей, уточнение сроков, упрощение избирательных процедур и их унификацию.

В частности, изменения вносятся в Избирательный кодекс, закон "О Центральной избирательной комиссии", "О Государственном реестре избирателей" и другие.

Закон предусматривает изменения по заполнению избирательных документов, процессу подсчета голосов, представлению документов кандидатами, ограничению для одновременного баллотирования на местных выборах.

РБК-Украина рассказывало в подробностях, что предлагает этот закон.

Также сообщалось, что парламент назначил местные выборы на 25 октября 2020 года.

Напомним, ранее в Центральной избирательной комиссии назвали наиболее проблемные вопросы, которые могут нести риски во время проведения местных выборов 25 октября.

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