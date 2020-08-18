Парламенту запропонують посилити відповідальність виборців за брехливі дані

Верховній раді України 25 серпня запропонують на розгляд проект змін до Виборчого кодексу. Мова йде про посилення відповідальності виборців за надання неправдивих даних.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"Відповідні зміни у Виборчий кодекс будуть запропоновані на розгляд народних депутатів вже 25 серпня під час засідання позачергової сесії Верховної ради", - йдеться в повідомленні.

У МВС зазначають, що такі випадки хоч і рідкісні, вже зафіксовані в Одеській, Львівській, Житомирській та Харківській областях.

За словами керівника громадянської мережі "ОПОРА" Ольги Айвазовської, зараз нести відповідальність за недостовірну інформацію, може, наприклад, паспортний стіл, якщо надав Держреєстру недостовірну інформацію.

"Ми ж говоримо, що таку ж відповідальність повинен нести й сам виборець, якщо він надав недостовірні відомості про себе. Наприклад, вказав, що живе в Затоці, а насправді - в Ірпені, і передав свої персональні дані - там за нього кинули бюлетень", - заявила вона.

Крім цього, парламенту запропонують скоротити термін тривалості охорони поліцією приміщень для голосування. Зараз така охорона повинна забезпечуватися протягом 8 днів.

Зазначимо, місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня.

Нагадаємо, в липні президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміну виборчого законодавства.

РБК-Україна розповідало, що змінилося після набрання чинності законом.