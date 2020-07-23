В Украине изменилось избирательное законодательство: подробности

Фото: выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)

В четверг соответствующий закон вступил в силу

В Украине изменилось избирательное законодательство: продуктовые наборы от кандидатов запретили, а суммы залогов на местных выборах существенно снизили. Соответствующий закон в четверг, 23 июля, вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины", он вступил в силу на следующий день после обнародования.

Закон вносит изменения во все книги Избирательного кодекса. Предусмотрены корректировки в разделы кодекса о выборах президента, парламентских и местных выборах.

Документ, в частности, существенно уменьшает залоги на выборы. Партийная (пропорциональная) система выборов начинается в городах с населением от 10 тысяч. В сельские, поселковые и городские главы можно идти самовыдвиженцем.

Размер залога для кандидатов

Залог для кандидатов снизили в 9 раз:

залог для кандидатов в депутаты в общинах с количеством избирателей в 10 тысяч и более - 4 минимальные зарплаты на каждые 90 тысяч избирателей - 18 892 грн;

залог для кандидатов в депутаты в общинах с количеством избирателей в 10 тысяч - 20% минимальной зарплаты, то есть 944,6 гривны;

залог на выборах мэров в территориальных общинах в городах с количеством избирателей более 75 тысяч. Поэтому на каждые 90 тысяч избирателей - 4 минимальные зарплаты, то есть 18 892 гривны.

Подкуп и продуктовые наборы

Закон запрещает проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям, заведениям, учреждениям, организациям денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров, которое сопровождается призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенного кандидата (кандидатов), партию (организацию партии) или упоминанием имени кандидата, названия партии (организации партии), символики партии.

Также запретили и предоставление льгот, преимуществ, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых являются кандидат (кандидаты), партия (местная организация партии), сопровождающееся выше упомянутыми вещами.

Избирательная квота в 25%

Первым в территориальном избирательном списке соответствующей организации партии размещают кандидата, включенного в такой список под первым номером.

В законе предусмотрели, что кандидаты в депутаты, которые получили количество голосов избирателей, равное или превышающее 25% размера избирательной квоты, размещаются после первого номера списка в порядке уменьшения процентов голосов избирателей, поддержавших кандидата в депутаты.

При равном проценте голосов место выше занимает кандидат, расположенный выше в территориальном избирательном списке кандидатов от организации партии.

Затем в списке размещаются другие кандидаты в очередности, определенной организацией партии при выдвижении кандидатов.

Изменение формы бюллетеня

В избирательном бюллетене в одном ряду, поочередно слева направо отмечается:

определенный жеребьевкой номер каждой организации партии;

полное название соответствующей организации партии, фамилия, имя и отчество кандидата в депутаты, включенного в единый избирательный список под первым номером без указания номера;

два квадрата для: пустой квадрат для волеизъявления по организации партии и квадрат с нанесенным трафаретом для волеизъявления по поводу кандидатов, включенных в соответствующий территориальный избирательный список организации партии;

избирательный список с фамилиями, инициалами всех кандидатов и их порядковыми номерами трафаретным форматом сверху вниз, по которым они включены в соответствующий территориальный избирательный список организации партии в две колонки.

Что еще изменилось

Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные будут проводить дважды в год - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. То есть, все местные выборы, которые не являются очередными, во всех населенных пунктах будут проводиться в один день - либо весной, либо осенью.

Также увеличиваются санкции за преступления и административные правонарушения в сфере избирательного законодательства, устанавливается ответственность за подделку документов и другие нарушения.

Напомним, 22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №805-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования избирательного законодательства".

Как писало РБК-Украина, парламент назначил местные выборы на 25 октября 2020 года.

Напомним, ранее в Центральной избирательной комиссии назвали наиболее проблемные вопросы, которые могут нести риски во время проведения местных выборов 25 октября.