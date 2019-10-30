Парламенту предлагают уволить трех членов Нацрады

Верховной раде Украины предлагают принять проект постановления №2344 "Об увольнении с должностей членов Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Проект был зарегистрирован в среду, 30 октября, главой парламента Дмитрием Разумковым. Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

"В соответствии с пунктом 20 статьи 85 Конституции Украины и статей 4, 5 закона "О Национальной раде Украины по вопросам телевидения и радиовещания" уволить с должностей членов Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания Герасимьюк Ольгу Владимировну, Ильяшенко Александра Борисовича, Черныша Олега Николаевича в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий", - говорится в тексте постановления.

Указано, что постановление вступит в силу с момента назначения парламентом на вакантные должности членов Нацрады.

Напомним, 19 октября вступил в силу закон о Национальной раде по вопросам телерадиовещания по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Нацрады. Так, 18 октября он был опубликован в издании "Голос Украины".

Документ предусматривает обеспечение непрерывность функционирования ведомства: члену Национальной рады предоставляется право исполнять обязанности до назначения нового члена. Исключение составляет только досрочное прекращение полномочий члена Нацрады. Также закрепляется обязательность одновременного назначения членов Национальной рады на все вакантные должности.

При этом ранее предусматривалось двухмесячное отсутствие членов Национальной рады.

Как писало РБК-Украина, глава государства Владимир Зеленский подписал закон 16 октября, а 2 октября Верховная рада приняла закон во втором чтении.