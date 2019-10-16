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Зеленский подписал закон о непрерывной работе Нацрады

Новости » Политика    16.10.2019 - 14:09
Зеленский подписал закон о непрерывной работе Нацрады
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Полномочия членов Нацрады автоматически продлеваются до избрания новых

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о непрерывной работе Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания. Соответствующая информация содержится на сайте Верховной рады.

Отметим, данный закон вступит в силу на следующий день после публикации с отсрочкой некоторых норм до 1 января 2020. Изменения предусматривают продление полномочий члена Нацрады после пятилетнего периода до дня назначения нового члена. Исключение составляет только досрочное прекращение полномочий.

При этом Верховная рада будет одновременно назначать членов Нацрады на вакантные должности. Кроме того, данный регулятор приравняли к государственным органам первого уровня.

Напомним, Верховная рада приняла данный закон 2 октября. Действующий порядок допускает двухмесячное отсутствие членов Нацрады.

Ожидается, что вопрос с лицензией "112 Украина" будет решать новая Нацрада.

"Мы должны перезагрузить Нацраду. И они пусть без меня будут рассматривать этот вопрос. Зачем мне вмешиваться в эту ситуацию", - заявил во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский.

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