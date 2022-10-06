Парламентский комитет одобрил отставку главы НБУ

Комитет Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики одобрил постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы НБУ. Дальше решение будет принимать парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Фактически, обсуждения не было. Депутаты только поблагодарили господина Шевченко за его работу. Дальше рассмотрение в зале Рады в ближайшие дни", - написал депутат.

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко 4 октября объявил об уходе с должности по состоянию здоровья.

Курс доллара к гривне никак не отреагировал на его заявление.

После этого президент Украины Владимир Зеленский 5 октября внес в Раду проект постановления, которым предлагается уволить Шевченко с должности главы НБУ.

Шевченко занял эту должность после громкой отставки предыдущего главы НБУ Якова Смолия в июле 2020 года, обвинившего власть в политическом давлении на НБУ. Смолий заявил, что уйти с должности ему предложил президент Владимир Зеленский, несмотря на то, что срок его полномочий истекал только в 2024 году. Эта отставка вызвала большую паузу в сотрудничестве Украины с МВФ.