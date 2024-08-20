Парламентський комітет схвалив ратифікацію Римського статуту: коли голосування в Раді

За його даними, голосування у Раді відбудеться вже в найближчий час на пленарному засіданні.

Депутат додав, що оскільки це ратифікація, то передбачається тільки одне голосування і потрібно 226 голосів.

Верховна Рада планує зібратися для пленарного засідання вже цього тижня.

Римський статут

Нагадаємо, в серпні президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді ратифікувати Римський статут.

Заступник керівника Офісу президента України Ірина Мудра заявила, що членство України в Міжнародному кримінальному суді потрібне з кількох причин.

Зокрема, участь України в МКС дозволить збільшити ефективність роботи суду щодо притягнення до відповідальності за злочини, які скоюють військові РФ.

Мудра зазначила, що МКС видав шість ордерів на арешт російських злочинців, у тому числі Володимира Путіна, але участь України у роботі суду дозволить відкрити нові справи.

Мудра нагадала, що згідно з Угодою про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язана ратифікувати Римський статут. Також це одна з умов вступу країни до блоку.

Як зазначила чиновниця, повна участь України у МКС дозволить спростити доступ українців до спеціального Цільового фонду МКС для постраждалих унаслідок злочинів росіян. Також це підвищить шанси українців, які постраждали від російських злочинів, отримати компенсації.

Мудра підкреслила, що ратифікація Римського статуту не означає, що з'явиться ризик притягнення до відповідальності українських військових.

"Україна ратифікує Римський статут із заявою за ст.124 Римського статуту, згідно з якою МКС не матиме юрисдикції за ст. 8 (військові злочини) щодо громадян України протягом 7 років після ратифікації", - пояснила вона.

Мета та завдання Римського статуту

Римський статут - це міжнародний договір, який засновує Міжнародний кримінальний суд (МКС). Він був прийнятий на дипломатичній конференції в Римі 17 липня 1998 року і набрав чинності 1 липня 2002 року, коли був ратифікований необхідною кількістю держав.

Основною метою Римського статуту є створення постійного міжнародного суду для розгляду та притягнення до відповідальності осіб, винних у найбільш серйозних злочинах, що стосуються міжнародної спільноти в цілому. Римський статут визначає структуру та функціонування МКС.

Зокрема, МКС має юрисдикцію над такими злочинами: