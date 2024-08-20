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Парламентский комитет одобрил ратификацию Римского статута: когда голосование в Раде

Фото: Римский статут будет ратифицирован в Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет по внешней политике Верховной Рады одобрил проект закона президента Владимира Зеленского о ратификации Римского статута Международного криминального суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, голосование в Раде состоится уже в ближайшее время на пленарном заседании.

Депутат добавил, что поскольку это ратификация, то предполагается только одно голосование и требуется 226 голосов.

Верховная Рада планирует собраться для пленарного заседания на этой неделе.

Римский статут

Напомним, в августе президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде ратифицировать Римский статут.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудра заявила, что членство Украины в Международном криминальном суде требуется по нескольким причинам.

В частности, участие Украины в МКС позволит увеличить эффективность работы суда по привлечению к ответственности за преступления, совершаемые военными РФ.

Мудрая отметила, что МКС выдал шесть ордеров на арест российских преступников, в том числе Владимира Путина, но участие Украины в работе суда позволит открыть новые дела.

Мудрая напомнила, что согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, Украина обязана ратифицировать Римский статут Также это одно из условий вступления страны в блок.

Как отметила чиновница, полное участие Украины в МКС позволит упростить доступ украинцев в специальный Целевой фонд МКС для пострадавших в результате преступлений россиян. Также это повысит шансы пострадавших от российских преступлений украинцев получить компенсации.

Мудрая подчеркнула, что ратификация Римского статута не означает, что появится риск привлечения к ответственности украинских военных.

"Украина ратифицирует Римский статут с заявлением по ст.124 Римского статута, согласно которому МКС не будет иметь юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение 7 лет после ратификации", - пояснила она.

Цель и задачи Римского статута

Римский статут – это международный договор, учреждающий Международный криминальный суд (МКС). Он был принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 г. и вступил в силу 1 июля 2002 г., когда был ратифицирован необходимым количеством государств.

Основной целью Римского статута является создание постоянного международного суда для рассмотрения и привлечения к ответственности лиц, виновных в наиболее серьезных преступлениях, относящихся к международному сообществу в целом. Римский статут описывает структуру и функционирование МКС.

В частности, МКС имеет юрисдикцию над такими преступлениями:

  • Геноцид. Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы.
  • Преступления против человечности. Масштабные или систематические атаки на гражданское население, включающие убийства, изнасилования, пытки, преследование по политическим, расовым или религиозным признакам и т.д.
  • Военные преступления. Серьезные нарушения Женевских конвенций, такие как убийства военнопленных, жестокое обращение с гражданскими, незаконное использование оружия и т.д.
  • Преступление агрессии. Планирование, подготовка, инициирование или осуществление акта агрессии, представляющее собой серьезное нарушение устава ООН.
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