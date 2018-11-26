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Парламентський комітет розгляне проект закону про введення воєнного стану

Новини » Політика    26.11.2018 - 12:08
Парламентський комітет розгляне проект закону про введення воєнного стану
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Обговорення в комітеті відбудеться перед засіданням Верховної ради

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки і оборони розгляне проект закону про затвердження указу президента України про введення воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті комітету.

Згідно з повідомленням, засідання відбудеться 26 листопада 2018 року о 14:30 в кімн. № 1224 по вул. Садовій, 3А.

Нагадаємо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил України. Командування ВМС повідомляє, що росіяни стріляли на ураження. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом. В ході обстрілу суден шість військовослужбовців були поранені, троє із них знаходяться у лікарні.

На засіданні Ради національної безпеки і оборони президент Петро Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні. У понеділок, 26 листопада, в 16:00 на позачерговому засіданні Верховної ради депутати будуть розглядати цю пропозицію.

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