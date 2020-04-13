Парламентским партиям разрешили отказываться от госфинансирования на конкретный срок

Парламентским партиям разрешили отказываться от государственного финансирования на конкретный срок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук.

По ее словам, средства из бюджета, которые должны быть в этом году выделены на деятельность партии "Слуга народа", пойдут на борьбу с коронавируса.

"В изменениях в бюджет зафиксирована возможность отказаться от государственного финансирования уставной деятельности партии на разные сроки: один, два, три квартала или на бюджетный год", - добавила она.

При этом она отметила, что политпартии необходимо указать срок, на который она отказывается от финансирования, в заявлении Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, "Слуга народа" из-за коронавируса отказывается от государственного финансирования. Кроме того, политическая сила заявляла, что попросит другие парламентские партии последовать примеру.

Отметим, что на финансирование "Слуги народа" из государственного бюджета в 2020 году предусмотрено 140,5 млн гривен.