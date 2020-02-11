НАПК распределило госфинансирование для партий: названы суммы

НАПК распределяло 283 530,9 тыс. гривен государственных средств
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) распределило средства государственного финансирования уставной деятельности 5 политических партий на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о финансировании партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская Солидарность", "Голос". НАПК распределяло 283 530,9 тыс. гривен.
Из этих средств пропорционально количеству полученных голосов избирателей политические партии получают:
Кроме этого, политические партии "Европейская Солидарность" и "Голос" дополнительно получают по 14 176,55 тыс. грн за соблюдения гендерных квот при формировании избирательных списков - количество представителей одного пола среди избранных народных депутатов не превышает двух третей от общего числа народных депутатов, избранных от политической партий.
Напомним, политическим партиям, который по результатам выборов в июле 2019 годы прошли в Верховную раду, компенсировали 467,3 млн гривен расходов на выборы.
В июле РБК-Украина писало, что суммарно все политические партии потратили на выборы 559,4 млн гривен.