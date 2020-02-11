НАПК распределило госфинансирование для партий: названы суммы

Фото: НАПК (nazk.gov.ua)

НАПК распределяло 283 530,9 тыс. гривен государственных средств

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) распределило средства государственного финансирования уставной деятельности 5 политических партий на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о финансировании партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская Солидарность", "Голос". НАПК распределяло 283 530,9 тыс. гривен.

Из этих средств пропорционально количеству полученных голосов избирателей политические партии получают:

"Слуга Народа" - 140 577,5 тыс. грн; ОПЗЖ - 42 538,1 тыс. грн; "Батькивщина" - 26 666,1 тыс. грн; "ЕС" - 26 410,95, тыс. грн; "Голос" - 18 985,15 тыс. грн.

Кроме этого, политические партии "Европейская Солидарность" и "Голос" дополнительно получают по 14 176,55 тыс. грн за соблюдения гендерных квот при формировании избирательных списков - количество представителей одного пола среди избранных народных депутатов не превышает двух третей от общего числа народных депутатов, избранных от политической партий.

Напомним, политическим партиям, который по результатам выборов в июле 2019 годы прошли в Верховную раду, компенсировали 467,3 млн гривен расходов на выборы.

В июле РБК-Украина писало, что суммарно все политические партии потратили на выборы 559,4 млн гривен.