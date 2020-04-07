В "Слуге народа" ищут правовой механизм отказа от госфинансирования

Фото: Евгения Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)

По словам Евгении Кравчук, пока нет юридического механизма, как партия может отказаться от финансирования

В "Слуге народа" ищут правовой механизм отказа от государственного финансирования для направления средств на борьбу с распространением коронавируса. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук.

По ее словам, пока нет юридического механизма, как партия может отказаться от финансирования на какой-то период, а не на всю парламентскую каденцию.

"Деньги, что из бюджета выделяются на деятельность партии "Слуга народа", так или иначе будут направлены на борьбу с коронавирусом. Мы не отказались и не собираемся отказываться от этой идеи. Мы не можем просто обратиться с письмом к НАПК и отказаться от финансирования на этот год. Имеется в виду на три квартала 2020 года. По закону, это можно сделать только если отказаться на весь период, то есть на четыре года, которые остались до конца каденции Верховной рады. К тому же мы не можем перечислить деньги в Стабилизационный фонд напрямую, потому что возможны лишь три источника его наполнения: кредит, секвестр и эмиссия НБУ",- пояснила Кравчук

По ее словам, одним из вариантов является представлением поправок к изменениям в государственный бюджет на 2020 год, который будет рассматриваться на этой неделе Верховной радой.

"Пока есть возможность через бюджетный комитет внести правки в бюджет и сократить вообще эту статью (относительно финансирования политической партии - ред.). Мы говорили об этом с главой бюджетного комитета. Каким образом это будет в финальной версии увидим уже ближе к концу недели. Это вопрос к бюджетному комитету, можно частично ограничить финансирование", - добавила она.

Нардеп подчеркнула, что в законодательстве также не предусмотрено механизма направления средств политической партии на благотворительность. Поэтому партия не сможет напрямую направить средства на закупку необходимых вещей для больниц.

"Мы ищем, юридически чистые варианты, как это сделать. Очевидно, мы профинансируем деятельность общественной организации, которая в свою очередь сможет потратить эти средства на закупку медицинского оборудования, средств защиты и т.п. Надеемся другие партии поступят так же. Уверена, что сумма в 212 млн гривен, которую государство должно потратить на деятельность партий, найдет этого года действительно полезное применение", - добавила она.

Напомним, партия "Слуга народа" по закону не может отказаться от государственного финансирования в пользу наполнения Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа"из-за коронавируса отказывается от государственного финансирования. Кроме того, политическая сила заявляла, что попросит другие парламентские партии последовать примеру.

Отметим, что на финансирование "Слуги народа" из государственного бюджета в 2020 году предусмотрено 140,5 млн гривен.