Парламентським партіям дозволили відмовлятися від держфінансування на конкретний термін

Парламентським партіям дозволили відмовлятися від державного фінансування на конкретний строк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук.

За її словами, кошти з бюджету, які повинні бути в цьому році виділено на діяльність партії "Слуга народу", підуть на боротьбу з коронавіруса.

"У змінах до бюджету зафіксована можливість відмовитися від державного фінансування статутної діяльності партії на різні терміни: один, два, три квартали або на бюджетний рік", - додала вона.

При цьому вона зазначила, що політпартії необхідно вказати термін, на який вона відмовляється від фінансування, в заяві Національному агентству з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, "Слуга народу" з-за коронавіруса відмовляється від державного фінансування. Крім того, політична сила заявляла, що попросить інші парламентські партії наслідувати приклад.

Зазначимо, що на фінансування "Слуги народу" з державного бюджету в 2020 році передбачено 140,5 млн гривень.