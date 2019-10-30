Парламентские выборы в Британии назначили на 12 декабря

Парламент Британии принял закон о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что во время голосования 29 декабря, инициативу поддержали 438 депутатов, еще двадцать парламентариев высказались против нее.

Издание отмечает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется с помощью досрочных парламентских выборов добиться одобрения нового договора о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза, согласованного им ранее с Брюсселем.

Напомним, 28 октября британский парламент провалил голосование за проведение досрочных выборов 12 декабря. В поддержку инициативы Джонсона выступили 299 депутатов, против были 70. Для одобрения необходима была поддержка 434 депутатов.

РБК-Украина писало, что Европейский совет утвердил решение о продлении срока в соответствии со статьей 50 Договора о ЕС, что позволяет отложить выход Великобритании из ЕС (Brexit).

"Это продолжение продлится до 31 января 2020 года, с тем чтобы предоставить больше времени для ратификации соглашения о выходе. Выход может состояться раньше - 1 декабря 2019 года или 1 января 2020 года, если соглашение о выходе будет ратифицировано обеими сторонами", - говорится в сообщении.