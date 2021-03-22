Парламентская ассамблея НАТО перенесла запланированную сессию в Киеве. Ожидается, что она пройдет в мае 2022 года.

Сегодня он встретился с замгенсека НАТО Мирче Джоанэ в штаб-квартире Альянса. Разумков поблагодарил за предоставление статуса партнера НАТО с расширенными возможностями, а также отметил, что следующим логическим шагом было бы получение Украиной плана действий по членству в НАТО.

"Для Верховной рады усиление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. К сожалению, из-за пандемии коронавируса пришлось отложить проведение в Киеве сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Но мы благодарны партнерам, что по предложению Украины согласовали ее проведение в мае 2022 года", - отметил Разумков.