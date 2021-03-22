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Парламентська асамблея НАТО перенесла заплановану сесію в Києві

Автор: РБК-Україна

Парламентська асамблея НАТО перенесла заплановану сесію в Києві. Очікується, що вона пройде в травні 2022 року.

Про це у Facebook повідомив спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

Сьогодні він зустрівся з заступником генсека НАТО Мірчі Джоанк в штаб-квартирі Альянсу. Разумков подякував за надання статусу партнера НАТО з розширеними можливостями, а також зазначив, що наступним логічним кроком було б отримання Україною плану дій щодо членства в НАТО.

"Для Верховної ради посилення співпраці з НАТО є пріоритетним завданням. На жаль, через пандемію коронавірусу довелося відкласти проведення в Києві сесії Парламентської асамблеї НАТО. Але ми вдячні партнерам, що за пропозицією України погодили її проведення у травні 2022 року", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Офісі президента України хочуть отримати чіткий сигнал від Сполучених Штатів Америки про перспективу членства в НАТО.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що ПДЧ у НАТО є найближчою метою України у співпраці з альянсом.

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Новини України НАТОВерховна РадаДмитро Разумков
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