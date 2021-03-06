ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Офисе президента хотят получить от США сигнал о членстве Украины в НАТО

Новина українською → Киев, Суббота 06 марта 2021 11:51
В Офисе президента хотят получить от США сигнал о членстве Украины в НАТО Фото: флаг НАТО (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

В Офисе президента хотят получить четкий сигнал от Соединенных Штатов Америки о членстве Украины в НАТО. Усиление военного сотрудничества между США и Украиной увеличит стоимость новой военной агрессии России против Украины.

Об этом во время дискуссии с американскими и европейскими политиками заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко, передает пресс-служба ОП.

"Мы стремимся усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии. Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде", - отметила Свириденко.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что Российская Федерация не оккупировала бы Крым, если бы Украина страной-участницей Альянса.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак ранее заявлял, что Украина должна ежедневно требовать вступления в НАТО.

Ранее РБК-Украина писало, что у президента Владимира Зеленского заявили о важности привлечения США к переговорам по Донбассу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика НАТО Офис президента
NEWS
Под угрозой локдауна. "Красная зона" расширяется, школы уходят в онлайн: ситуация в Украине
Под угрозой локдауна. "Красная зона" расширяется, школы уходят в онлайн: ситуация в Украине
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"