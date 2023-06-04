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Парламенти країн НАТО бачать Україну серед членів Альянсу, - спікер сейму Литви

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Неділя 04 червня 2023 03:44
Парламенти країн НАТО бачать Україну серед членів Альянсу, - спікер сейму Литви Фото: спікер Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен (twitter.com/vcmilyte)
Автор: Володимир Костирін

Представники парламентів держав-членів НАТО, які зібралися у Литві, виступають за входження України до Північноатлантичного альянсу у майбутньому.

Про це заявила спікер Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен, передає РБК-Україна з посиланням на LRT.

Вона висловила сподівання, що Україна стане членом НАТО "якнайшвидше".

За словами Чмілітє-Нільсен, глави парламентів членів Альянсу та Швеції вважають, що їхні країни мають збільшити фінансування системи оборони, а також прийняти Україну в НАТО.

"Насправді є згода і в тому, що треба збільшити фінансування (оборони) індивідуальних країн, і в питанні членства України в НАТО, цю країну практично всі, хто виступав, бачать серед членів НАТО. Сподіваємося, це станеться якнайшвидше", - заявила вона.

Зустріч у Литві представників парламентів країн НАТО

На зустрічі високого рівня 2-3 червня у Литві глави парламентів держав-членів Північноатлантичного альянсу обговорювали питання безпеки у регіоні та підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі, що відбудеться 11-12 липня.

На заходи у Вільнюсі також запрошено представників Швеції та України.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна наголошує, що на саміті Альянсу у Вільнюсі чекає від НАТО політичного рішення щодо термінів чи чіткого плану членства. При цьому в НАТО поки що не поспішають з обіцянками.

Так, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг стверджує, що всі члени хочуть бачити Україну в НАТО, однак, за його словами, пріоритетом залишається допомога Україні у війні.

Додамо також, що Україна хоче отримати гарантії безпеки НАТО. За даними західних ЗМІ, у НАТО обговорюється кілька "механізмів безпеки". Глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес також підтвердив цю інформацію.

Детальніше про те, що Україна хоче отримати на літньому саміті НАТО і чого чекати від альянсу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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