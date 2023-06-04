Парламенты стран НАТО видят Украину среди членов Альянса, - спикер сейма Литвы

Представители парламентов государств-членов НАТО, которые собрались в Литве, выступают за вхождение Украины в Североатлантический альянс в будущем.

Об этом заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, передает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Она выразила надежду, что Украина станет членом НАТО "как можно быстрее".

По словам Чмилите-Нильсен, главы парламентов членов Альянса и Швеции считают, что их страны должны увеличить финансирование системы обороны, а также принять Украину в НАТО.

"На самом деле есть согласие и в том, что надо увеличить финансирование (обороны) индивидуальных стран, и в вопросе членства Украины в НАТО, эту страну практически все выступавшие видят в числе членов НАТО. Надеемся, это случится как можно скорее", - заявила она.

Встреча в Литве представителей парламентов стран НАТО

На встрече высокого уровня 2-3 июня в Литве главы парламентов государств-членов Североатлантического альянса обсуждали вопросы безопасности в регионе и подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе, что состоится 11-12 июля.

На мероприятия в Вильнюсе также приглашены представители Швеции и Украины.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Украина подчеркивает, что на саммите Альянса в Вильнюсе ждет от НАТО политического решения о сроках или четкого плана членства. При этом в НАТО пока не спешат с обещаниями.

Так, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг утверждает, что все члены хотят видеть Украину в НАТО, однако, по его словам, приоритетом остается помощь Украине в войне.

Добавим также, что Украина хочет получить гарантии безопасности от НАТО. По данным западных СМИ, в НАТО обсуждается несколько "механизмов безопасности". Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес также подтвердил эту информацию.

Детальнее о том, что Украина хочет получить на летнем саммите НАТО и чего ждать от альянса - читайте в материале РБК-Украина.