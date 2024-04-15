У парламенті Грузії сталась бійка: опозиціонер вдарив одного з депутатів проросійської партії

У парламенті Грузії лідер партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі побився з представником парламентської більшості, одним із лідерів керівної проросійської партії "Грузинська мрія" Мамукою Мдінарадзе.
Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на "Эхо Кавказа".
Зазначається, що це сталось на засіданні юридичного комітету парламенту під час обговорення "закону про іноагентів".
У той момент, коли Мдінарадзе сперечався з представницею партії "Лело" Анною Нацвлішвілі щодо спірного проєкту, Елісашвілі підійшов до представника більшості, який стояв за трибуною, і вдарив його кулаком по обличчю.
"Після цього обидва депутати покинули зал засідань. Тим часом бійка між депутатами продовжилася вже в коридорі", - йдеться в повідомленні.
Після цього лідер партії "Громадяни" покинув засідання, різко коментуючи дії проросійської партії та, зокрема, її лідера.
"Я завжди намагався спілкуватися з "Грузинською мрією" по-людськи, а вони нас ведуть у Росію... Зараз не час сидіти вдома, потрібно виходити на вулицю. Ми повинні викинути їх разом з їхнім "російським законом". Набридло все це, і я "врізав" по обличчю цьому російському агенту - Мдінарадзе", - заявив Елісашвілі.
Після бійки, як стверджує сам депутат, його видворили з будівлі парламенту.
Через пів години засідання юридичного комітету відновилося. Голова комітету Анрі Оханашвілі звернувся до опозиції з закликом дати оцінку діям опозиціонера та наголосив на найсуворішій відповіді у разі будь-яких провокацій.
Коментуючи подію, Мамука Мдінарадзе заявив, що Алеко Елісашвілі "підкрався до нього, як злодій", і вдарив його, що було "не по-чоловічому".
Варто зауважити, що нещодавно у Грузії ліквідували прокремлівську партію "Консервативний рух". Вона була заснована членами інформаційного порталу "Альт-Інфо".
Офіційна влада Грузії розглядає Абхазію і Південну Осетію як території, які окупувала РФ.
Нещодавно так званий "парламент" Абхазії вирішив передати Росії комплекс держдач. У Тбілісі назвали це політикою повзучої анексії на окупованих територіях Грузії.
Однак прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе говорив, що Грузія не запроваджує санкції проти Росії і у країни для цього є нібито дуже сильні аргументи.
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