Грузія відмовилася приєднатися до санкцій проти РФ через "сильні аргументи"

Грузія не запроваджує санкції проти Росії і у країни для цього є нібито дуже сильні аргументи.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Ехо Кавказу ".

"У нас дуже чітка позиція в цьому напрямку: ми не запроваджуємо санкції - і в нас є для цього дуже сильні аргументи", - сказав він.

Кобахідзе запевнив, що водночас Грузію не використовують для обходу санкцій.

Також за словами глави прем'єра, Грузія підтримує Україну "політично, надає їй потужну гуманітарну допомогу", у Грузії "винятково дружні відносини з українським народом".

Ставлення Грузії до санкцій проти РФ

Офіційна влада в Грузії повідомляє, що дотримується всіх введених санкцій країн Заходу проти РФ. Однак сама Грузія вводити санкції проти Росії не планує.

Раніше тому президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичної та 290 юридичних осіб. До списку санкцій потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до Росії.

У вересні президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Грузії важливо синхронізувати геополітичний курс із зовнішньополітичними пріоритетами ЄС і послідовною підтримкою санкційної політики проти Росії.

У вересні у Грузії набула чинності заборона на експорт і реекспорт автомобілів із країн Євросоюзу в Росію і Білорусь.