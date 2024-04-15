В парламенте Грузии произошла драка: оппозиционер ударил одного из депутатов пророссийской партии

В парламенте Грузии лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили подрался с представителем парламентского большинства, одним из лидеров руководящей пророссийской партии "Грузинская мечта" Мамукой Мдинарадзе.
Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Отмечается, что это произошло на заседании юридического комитета парламента в ходе обсуждения "закона об иноагентах".
В тот момент, когда Мдинарадзе спорил с представительницей партии "Лело" Анной Нацвлишвили по поводу спорного проекта, Элисашвили подошел к стоящему за трибуной представителю большинства и ударил его кулаком по лицу.
"После этого оба депутата покинули зал заседаний. Тем временем потасовка между депутатами продолжилась уже в коридоре", - говорится в сообщении.
После этого лидер партии "Граждане" покинул заседание, резко комментируя действия пророссийской партии и, в частности, ее лидера.
"Я всегда пытался общаться с "Грузинской мечтой" по-человечески, а они нас ведут в Россию ... Сейчас не время сидеть дома, нужно выходить на улицу. Мы должны выбросить их вместе с их "русским законом". Надоело все это, и я "врезал" по лицу этому российскому агенту - Мдинарадзе", - заявил Элисашвили.
После драки, как утверждает сам депутат, его выдворили из здания парламента.
Через полчаса заседание юридического комитета возобновилось. Председатель комитета Анри Оханашвили обратился к оппозиции с призывом дать оценку действиям оппозиционера и сделал акцент на самом строгом ответе в случае любых провокаций.
Комментируя событие, Мамука Мдинарадзе заявил, что Алеко Элисашвили "подкрался к нему, как вор", и ударил его, что было "не по-мужски".
Следует отметить, что недавно в Грузии ликвидировали прокремлевскую партию "Консервативное движение". Она была основана членами информационного портала Альт-Инфо.
Официальные власти Грузии рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории, оккупированные РФ.
Недавно так называемый "парламент" Абхазии решил передать России комплекс госдач. В Тбилиси назвали это политикой ползучей аннексии на оккупированных территориях Грузии.
Однако премьер-министр Ираклий Кобахидзе говорил, что Грузия не вводит санкции против России и у страны для этого есть якобы очень сильные аргументы.
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