В парламенте Грузии произошла драка: оппозиционер ударил одного из депутатов пророссийской партии

Отмечается, что это произошло на заседании юридического комитета парламента в ходе обсуждения "закона об иноагентах".

В тот момент, когда Мдинарадзе спорил с представительницей партии "Лело" Анной Нацвлишвили по поводу спорного проекта, Элисашвили подошел к стоящему за трибуной представителю большинства и ударил его кулаком по лицу.

"После этого оба депутата покинули зал заседаний. Тем временем потасовка между депутатами продолжилась уже в коридоре", - говорится в сообщении.

Заявления после драки

После этого лидер партии "Граждане" покинул заседание, резко комментируя действия пророссийской партии и, в частности, ее лидера.

"Я всегда пытался общаться с "Грузинской мечтой" по-человечески, а они нас ведут в Россию ... Сейчас не время сидеть дома, нужно выходить на улицу. Мы должны выбросить их вместе с их "русским законом". Надоело все это, и я "врезал" по лицу этому российскому агенту - Мдинарадзе", - заявил Элисашвили.

После драки, как утверждает сам депутат, его выдворили из здания парламента.

Через полчаса заседание юридического комитета возобновилось. Председатель комитета Анри Оханашвили обратился к оппозиции с призывом дать оценку действиям оппозиционера и сделал акцент на самом строгом ответе в случае любых провокаций.

Комментируя событие, Мамука Мдинарадзе заявил, что Алеко Элисашвили "подкрался к нему, как вор", и ударил его, что было "не по-мужски".

Следует отметить, что недавно в Грузии ликвидировали прокремлевскую партию "Консервативное движение". Она была основана членами информационного портала Альт-Инфо.