У Грузії ліквідували проросійську партію "Консервативний рух"

У Грузії ліквідували прокремлівську партію "Консервативний рух". Вона була заснована членами інформаційного порталу "Альт-Інфо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Ехо Кавказу ".

Рішення ухвалило Національне агентство публічного реєстру країни після звернення Антикорупційного бюро.

У документі, затвердженому сьогодні, зазначено порушення, які, за інформацією відомства, було допущено під час реєстрації політичної сили.

"Консервативний рух" зареєстрували 2021 року. Партія планувала взяти участь у парламентських виборах у жовтні поточного року.

"Альт-Інфо"

Грузинський проросійський телеканал та інформаційний онлайн-портал. Заснований 2019 року як праворадикальне угруповання, члени якого відомі своїми проросійськими, антиукраїнськими та гомофобними поглядами.

У листопаді 2021 року члени "Альт-Інфо" створили політичну партію "Консервативний рух". Партію було офіційно зареєстровано Національним агентством публічного реєстру 7 грудня того ж року.

20 липня 2023 року шість депутатів Європарламенту закликали керівництво ЄС ввести санкції проти "Альт-Інфо".