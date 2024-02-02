В парламенті Британії закликали голову МЗС визнати Росію спонсором тероризму

Як відзначають депутати парламенту, українці залишаються непохитними перед обличчям російських атак, втім, після двох років повномасштабної війни життя цивільного населення все більше руйнується через варварство диктатора Володимира Путіна.

"Тому ми чітко заявляємо, що уряд Великої Британії повинен назвати Росію державним спонсором тероризму. Велика Британія може стати першою великою західною країною, яка заборонить російську державу", - зазначається в листі.

В листі додається, що згідно зі звітом, опублікованим британською організацією "Друзі України", станом на 11 січня 2024 року внаслідок війни загинули більше 10 тисяч цивільних й було зруйновано 150 тисяч будинків. За словами авторів листа, ці цифри є переконливим доказом того, що Росія є терористичною державою. Водночас фактичні цифри постійно зростають й загалом можуть бути значно вищими.

"Визнавши Росію терористичною державою, це не лише продемонструє міжнародне лідерство, але й може стати частиною урядового законодавства для переходу від заморожування до арешту російських активів", - пояснили у листі.

Конфіскація активів РФ на користь України

Посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів країни-агресора на окремий рахунок.

Як писали ЗМІ США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України.Такий план нібито мають намір узгодити до другої річниці повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

За словами президента Володимира Зеленського, країни Заходу наблизилися до конфіскації активів РФ.