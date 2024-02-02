В парламенте Британии призвали главу МИД признать Россию спонсором терроризма

Как отмечают депутаты парламента, украинцы остаются непоколебимыми перед лицом российских атак, впрочем, после двух лет полномасштабной войны жизнь гражданского населения все больше разрушается из-за варварства диктатора Владимира Путина.

"Поэтому мы четко заявляем, что правительство Великобритании должно назвать Россию государственным спонсором терроризма. Великобритания может стать первой крупной западной страной, которая запретит российское государство", - отмечается в письме.

В письме добавляется, что согласно отчету, опубликованному британской организацией "Друзья Украины", по состоянию на 11 января 2024 года в результате войны погибли более 10 тысяч гражданских и было разрушено 150 тысяч домов. По словам авторов письма, эти цифры являются убедительным доказательством того, что Россия является террористическим государством. В то же время фактические цифры постоянно растут и в целом могут быть значительно выше.

"Признав Россию террористическим государством, это не только продемонстрирует международное лидерство, но и может стать частью правительственного законодательства для перехода от замораживания к аресту российских активов", - пояснили в письме.

Конфискация активов РФ в пользу Украины

Послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Дипломаты своим решением позволили перевести доходы от активов страны-агрессора на отдельный счет.

Как писали СМИ, США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Такой план якобы намерены согласовать ко второй годовщине полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

По словам президента Владимира Зеленского, страны Запада приблизились к конфискации активов РФ.