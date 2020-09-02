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В парламенте Италии показали фрагмент фильма о Маркиве

Италия, Среда 02 сентября 2020 03:41
В парламенте Италии показали фрагмент фильма о Маркиве
Фото: Виталий Маркив (radiosvoboda.org)
Автор: РБК-Украина

В здании парламента Италии состоялся показ первой части документального фильма "The Wrong Place" о нацгвардейце Виталии Маркиве, осужденном за якобы причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли. Присутствующие посмотрели 35-минутный фрагмент фильма.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Авторы фильма выяснили новые факты и общались со свидетелями, которые не были привлечены к судебному процессу в Павии.

В ленте много детальных профессиональных объяснений картографов, баллистиков и других экспертов, которые опровергают утверждение присяжных, что с позиции Маркива на Карачуне можно было различить человеческие фигуры на расстоянии более полутора километров.

Заключительная часть фильма будет готова поздней осенью. По словам режиссера Тинацци, документальную ленту будут предлагать для проката международным компаниям и для представления на кинофестивалях.

Участники презентационного мероприятия выразили надежду, что материалы фильма способствовать беспристрастному рассмотрению дела в суде второй инстанции, который начинается в Милане 29 сентября.

Напомним, в июле 2019 года суд Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы.

В ноябре Украина подала апелляцию по делу Маркива. Рассмотрение апелляционной жалобы ожидалось Апелляционным судом округа Ломбардия весной этого года.

Кроме того, апелляцию по делу Маркива должны рассмотреть через месяц.

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