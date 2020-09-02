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В парламенті Італії показали фрагмент фільму про Марківа

Італія, Середа 02 вересня 2020 03:41
В парламенті Італії показали фрагмент фільму про Марківа
Фото: Віталій Марків (radiosvoboda.org)
Автор: РБК-Україна

У приміщенні парламенту Італії відбувся показ першої частини документального фільму “The Wrong Place” про нацгвардійця Віталія Марківа. засудженого за нібито причетність до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі. Присутні переглянули 35-хвилинний фрагмент фільму.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Автори фільму з'ясували нові факти та спілкувалися зі свідками, які не були залучені до судового процесу в Павії.

Стрічка сповнена детальними фаховими поясненнями картографів, балістиків та інших експертів, які спростовують твердження присяжних, що з позиції Марківа на Карачуні можна було розрізнити людські постаті на відстані понад півтора кілометра.

Завершальна частина фільму буде готова пізньої осені. За словами режисера Тінацці, документальну стрічку пропонуватимуть для прокату міжнародним компаніям та для представлення на кінофестивалях.

Учасники презентаційного заходу висловили сподівання, що матеріали фільму сприятимуть неупередженому розгляду справи у суді другої інстанції, що розпочинається у Мілані 29 вересня.

Нагадаємо, в липні 2019 року суд Італії засудив Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі.

У листопаді Україна подала апеляцію по справі Марківа. Розгляд апеляційної скарги очікувалося Апеляційним судом округу Ломбардія навесні цього року.

Крім того, апеляцію по справі Марківа повинні розглянути через місяць.

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