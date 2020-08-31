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Суд в Италии рассмотри апелляцию Маркива через месяц, - Аваков

Киев, Понедельник 31 августа 2020 14:28
Суд в Италии рассмотри апелляцию Маркива через месяц, - Аваков
Фото: марш в поддержку Виталия Маркива (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Суд в Италии рассмотрит апелляционную жалобу заключенного нацгвардейца Виталия Маркива через месяц. Его обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Через месяц начнется рассмотрение апелляции нашего гражданина Виталия Маркива по абсурдному обвинению в убийстве журналистов", - сообщил она.

Напомним, в июле прошлого года итальянский суд приговорил Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы.

В ноябре прошлого года Украина подала апелляцию по делу Маркива. Рассмотрение апелляционной жалобы ожидалось Апелляционным судом округа Ломбардия весной 2020 года.

Кроме того, к защите Маркива, кроме двух итальянских адвокатов, присоединился украинский адвокат Александр Чебаненко.

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Новости Украины ИталияНацгвардияАрсен Аваков
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