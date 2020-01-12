ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В парламенте Эстонии считают договор о границе с РФ противоречащим конституции

Новости » Политика     12.01.2020 - 21:01
В парламенте Эстонии считают договор о границе с РФ противоречащим конституции
Фото: Хенн Пыллуаас (riigikogu ee)

Соответствующее мнение высказал спикер Рийгикогу Хенн Пиллуаас

Спикер Рийгикогу (парламента Эстонии) Хенн Пиллуаас заявил, что пограничный договор между Эстонией и РФ является противоречащим конституции. Соответствующее мнение он высказал в статье, опубликованной в газете Eesti Paevaleht.

По его словам, Конституция говорит, что эстонско-российская граница установлена Тартуским мирным договором.

"Конституция говорит, что эстонско-российская граница установлена Тартуским мирным договором, наше воздушное пространство и территория едины и неделимы и государство не заключает внешние договоры, противоречащие конституции... К сожалению, есть политики, которые игнорируют Конституцию, топчут интересы Эстонии и как единственно верную политику и дипломатию признают угодничество перед Россией", - подчеркнул глава эстонского парламента.

Напомним, руководство партий, составляющих правящую в Эстонии коалицию, не намерено подписывать ратификацию договора о границе с Россией, о чем ранее сообщил Пиллуаас.

Он подчеркнул, что подписанный в 2014 году договор о российско-эстонской границе не будет ратифицирован, даже если это сделает российская Госдума (закон о ратификации договора был внесен в Госдуму в 2015 году, однако до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении).

Как писало РБК-Украина, ранее глава Министерства обороны Эстонии Юри Луйк предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.

Кроме того, в феврале прошлого года глава отдела по оборонным инвестициям ведомства Эстонии Кусти Сальм заявил, что Министерство обороны Эстонии ведет подготовку к войне.

Эстония отказались ратифицировать договор о границе с Россией В Эстонии закрыли пропагандистское российское информагентство
Новости Украины Российская ФедерацияЭстония
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь