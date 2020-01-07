ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эстония отказались ратифицировать договор о границе с Россией

Новости » Политика     07.01.2020 - 14:03
Эстония отказались ратифицировать договор о границе с Россией
Фото: Хенн Пыллуаас (riigikogu ee)

Ранее в Эстонии заявляли, что Россия аннексировала 5% территории страны

Руководство составляющих правящую в Эстонии коалицию партий не намерено давать ход ратификации договора о границе с Россией. Об этом заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в интервью агентству ERR.

Пыллуааса отметил, что подписанный в 2014 году договор о российско-эстонской границе не будет ратифицирован, даже если это сделает российская Госдума (закон о ратификации договора был внесен в Госдуму в 2015 году, однако до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении).

"Несомненно, нам не следует его ратифицировать", - сказал Пыллуаас.

По его словам, ратификация нового договора о границе приведет к аннулированию положений подписанного в 1920 году Тартуского мирного договора, по которому ряд территории нынешней России был закреплен за независимой Эстонией.

Ранее Пыллуаас заявлял, что Россия аннексировала 5% территории Эстонии.

Напомним, ранее глава Министерства обороны Эстонии Юри Луйк предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении. Он отметил, что Россия усилила свою военную мощь в Западном военном округе, надеясь на ослабление НАТО в ближайшие годы. В частности, РФ разместила семь новых военных полков и дислоцировала их менее чем в 50 км от государственной границы.

Еще 20 февраля 2019 глава отдела по оборонным инвестициям ведомства Эстонии Кусти Сальм заявил, что Министерство обороны Эстонии ведет подготовку к войне.

Глава PGNiG: на российскую армию идет 20-30% от продажи газа полякам Беларусь договорилась о возобновлении поставок российской нефти
Новости Украины ЭстонияРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь