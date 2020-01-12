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У парламенті Естонії вважають договір про кордон з РФ таким, що суперечить конституції

Новини » Політика     12.01.2020 - 21:01
У парламенті Естонії вважають договір про кордон з РФ таким, що суперечить конституції
Фото: Хенн Пиллуаас (riigikogu ee)

Відповідну думку висловив спікер Рійгікогу Хенн Пиллуаас

Спікер Рійгікогу (парламенту Естонії) Хенн Пиллуаас заявив, що прикордонний договір між Естонією і РФ є таким, що суперечить конституції. Відповідну думку він висловив в статті, опублікованій в газеті Eesti Paevaleht.

За його словами, Конституція говорить, що естонсько-російський кордон встановлений Тартуським мирним договором.

"Конституція говорить, що естонсько-російський кордон встановлений Тартуським мирним договором, наш повітряний простір і територія єдині і неподільні і держава не укладає зовнішні договори, що суперечать конституції… На жаль, є політики, які ігнорують Конституцію, топчуть інтереси Естонії і як єдино вірну політику і дипломатію визнають запопадливість перед Росією", - підкреслив очільник естонського парламенту.

Нагадаємо, керівництво партій, які складають правлячу в Естонії коаліцію, не має наміру підписувати ратифікацію договору про кордон з Росією, про що раніше повідомив Пиллуаас.

Він підкреслив, що підписаний в 2014 році договір про російсько-естонської кордоні не буде ратифікований, навіть якщо це зробить російська Держдума (закон про ратифікацію договору був внесений до Держдуми в 2015 році, проте до цих пір не розглянуто навіть в першому читанні).

Як писало РБК-Україна, раніше глава Міністерства оборони Естонії Юрі Луйк попередив, що Росія, можливо, готується до збройного конфлікту на західному напрямку.

Крім того, у лютому минулого року глава відділу з оборонних інвестицій відомства Естонії Кусті Сальм заявив, що Міністерство оборони Естонії веде підготовку до війни.

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