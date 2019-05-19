Минобороны Эстонии подозревает РФ в подготовке к вооруженному конфликту

Фото: Юри Луйк (Sander Ilvest / Postimees)

Россия, по наблюдению эстонских военных, усилила вооружения на западном направлении

Глава Министерства обороны Эстонии Юри Луйк предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении. Как информирует РБК-Украина, об этом Луйк сказал в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, передает Postimees.

Он отметил, что Россия усилила свою военную мощь в Западном военном округе, надеясь на ослабление НАТО в ближайшие годы. В частности, РФ разместила семь новых военных полков и дислоцировала их менее чем в 50 км от государственной границы.

"Это свидетельствует о том, что вооруженные силы России могут готовиться к вооруженному конфликту в западном направлении", - сказал он.

Министр обороны также уверен, что "Россия ведет восстановление своего глобального военного охвата, утраченного в последние годы существования СССР".

Луйк также заявил, что шокирован решением министров иностранных дел стран Совета Европы о восстановлении РФ права голоса в организации.

"Это скользкий путь. Я жду, что в скором времени в повестку дня следующим может быть вынесен вопрос об отмене санкций Европейского союза в отношении России. Мы совершаем ту же самую ошибку, которую сделали после российско-грузинской войны", - добавил он.

Напомним, еще 20 февраля 2019 глава отдела по оборонным инвестициям ведомства Эстонии Кусти Сальм заявил, что Министерство обороны Эстонии ведет подготовку к войне.