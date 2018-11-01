В парламенте Эстонии поддерживают вступление Украины в НАТО

Фото: Ханнес Гансо (flickr.com EU2016 SK)

Эстония также поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией

Глава комитета по вопросам национальной обороны парламента Эстонской Республики Ханнес Гансо отметил поддержку движения Украины в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, в комитете по вопросам национальной безопасности и обороны ВР состоялась встреча с представителями комитета нацобороны парламента Эстонии.

"Участники встречи обсудили вопросы, связанные с введением Украиной санкций против Российской Федерации, противостоянием агрессии Российской Федерации в информационной сфере, кибербезопасностью, восстановлением системы военных судов, уменьшением зависимости от России в различных сферах, перевооружением украинской армии и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители эстонской стороны поделились опытом их страны по обеспечению кибербезопасности, созданию и защите системы электронного управления.

Глава подкомитета Андрей Тетерук поблагодарил эстонских коллег за их весомый вклад в медицинскую реабилитацию участников АТО и ООС и за поддержку, которую Эстония предоставляет Украине, в том числе и на международном уровне.

"Глава эстонской делегации, председатель комитета по вопросам национальной обороны парламента Эстонской Республики Ханнес Гансо отметил важность процессов, происходящих в Украине, и отметил поддержку движения Украины в НАТО и усилий Украины в борьбе с российской агрессией", - сообщили в Раде.

Кроме того, Гансо пригласил украинских коллег посетить Эстонию, встретиться с членами комитета национальной обороны эстонского парламента и детально обсудить вопросы, представляющие интерес для Украины.

Напомним, по состоянию на конец сентября в Эстонии разрешения на работу и вид на жительство получили более 12 тысяч украинцев, что вдвое больше, чем в 2017 году.

Как писало РБК-Украина ранее, в сентябре президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Порошенко отмечал, что будет говорить с эстонской коллегой об украинско-эстонском сотрудничестве.