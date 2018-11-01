ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В парламенте Эстонии поддерживают вступление Украины в НАТО

Новости » Политика    01.11.2018 - 11:52
Фото: Ханнес Гансо (flickr.com EU2016 SK)
Фото: Ханнес Гансо (flickr.com EU2016 SK)

Эстония также поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией

Глава комитета по вопросам национальной обороны парламента Эстонской Республики Ханнес Гансо отметил поддержку движения Украины в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, в комитете по вопросам национальной безопасности и обороны ВР состоялась встреча с представителями комитета нацобороны парламента Эстонии.

"Участники встречи обсудили вопросы, связанные с введением Украиной санкций против Российской Федерации, противостоянием агрессии Российской Федерации в информационной сфере, кибербезопасностью, восстановлением системы военных судов, уменьшением зависимости от России в различных сферах, перевооружением украинской армии и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители эстонской стороны поделились опытом их страны по обеспечению кибербезопасности, созданию и защите системы электронного управления.

Глава подкомитета Андрей Тетерук поблагодарил эстонских коллег за их весомый вклад в медицинскую реабилитацию участников АТО и ООС и за поддержку, которую Эстония предоставляет Украине, в том числе и на международном уровне.

"Глава эстонской делегации, председатель комитета по вопросам национальной обороны парламента Эстонской Республики Ханнес Гансо отметил важность процессов, происходящих в Украине, и отметил поддержку движения Украины в НАТО и усилий Украины в борьбе с российской агрессией", - сообщили в Раде.

Кроме того, Гансо пригласил украинских коллег посетить Эстонию, встретиться с членами комитета национальной обороны эстонского парламента и детально обсудить вопросы, представляющие интерес для Украины.

Напомним, по состоянию на конец сентября в Эстонии разрешения на работу и вид на жительство получили более 12 тысяч украинцев, что вдвое больше, чем в 2017 году.

Как писало РБК-Украина ранее, в сентябре президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Порошенко отмечал, что будет говорить с эстонской коллегой об украинско-эстонском сотрудничестве.

В Брюсселе на заседании совета Россия-НАТО обсудили ситуацию в Украине В Эстонии за год удвоилось количество работников из Украины
Новости Украины НАТОЭстонияВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь