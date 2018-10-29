В Эстонии за год удвоилось количество работников из Украины

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На сегодня разрешения на работу в Эстонии получили более 12 тыс. украинцев

По состоянию на конец сентября в Эстонии разрешения на работу и вид на жительство получили более 12 тыс. украинцев, что вдвое больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По словам руководителя службы надзора за границей и миграцией Пыхьяской префектуры Индрека Ару, за этот же период число нарушений, связанных с выплатой зарплат иностранцам, не изменилось. Он также отметил, что некоторые предприятия выплачивают иностранным работникам меньшую зарплату, чем положено. Часто зарплата выплачивается в конверте.

Кроме того, сообщается, что на сегодня в Эстонии зарегистрировано в десять раз больше работников из Украины, чем в 2014 году.

Напомним, ранее сообщалось, что больше всего видов на жительство в ЕС в 2017 году получили украинцы и сирийцы. В частности, в прошлом году данный документ оформили 662 тыс. украинцев, 88% из них получили вид на жительство в Польше.

Отметим, по информации МИД Польши, в период с 2008 по 2017 год карту поляка получили почти 102 тыс. украинцев.