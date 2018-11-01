У парламенті Естонії підтримують вступ України до НАТО

Фото: Ханнес Гансо (flickr.com EU2016 SK)

Естонія також підтримує Україну в боротьбі з російською агресією

Голова комітету з питань національної оборони парламенту Естонської Республіки Ханнес Гансо наголосив на підтримці руху України до НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, у комітеті з питань національної безпеки і оборони ВР відбулася зустріч з представниками комітету нацоборони парламенту Естонії.

"Учасники зустрічі обговорили питання, пов’язані з запровадженням Україною санкцій проти Російської Федерації, протистоянням агресії Російської Федерації в інформаційній сфері, кібербезпекою, відновленням системи військових судів, зменшенням залежності від Росії у різних сферах, переозброєнням української армії тощо", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що представники естонської сторони поділилися досвідом їх країни щодо забезпечення кібербезпеки, створення та захисту системи електронного урядування.

Голова підкомітету Андрій Тетерук подякував естонським колегам за їх вагомий вклад у медичну реабілітацію учасників АТО та ООС і за підтримку, яку Естонія надає Україні, в тому числі й на міжнародному рівні.

"Голова естонської делегації, голова комітету з питань національної оборони парламенту Естонської Республіки Ханнес Гансо висловився за важливість процесів, що відбуваються в Україні, та наголосив на підтримці руху України до НАТО та зусиль України в боротьбі з російською агресією", - поінформували у Раді.

Крім того, Гансо запросив українських колег відвідати Естонію, зустрітися з членами комітету національної оборони естонського парламенту та детальніше обговорити питання, що становлять інтерес для України.

Нагадаємо, станом на кінець вересня в Естонії дозволи на роботу і посвідку на проживання отримали понад 12 тисяч українців, що вдвічі більше, ніж в 2017 році.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Естонії Керсті Кальюлайд. Порошенко зазначав, що буде говорити з естонською колегою про українсько-естонське співробітництво.