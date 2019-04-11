В парламенте Британии состоятся дебаты об аннексии Крыма

В парламенте Британии 24 апреля состоятся дебаты об аннексии Крыма Россией. Об этом говорится на сайте британского парламента.

Дебаты состоятся в 9:30 по местному времени в Вестминстерском зале. Их организатором выступит депутат Консервативной партии Джон Хоувелл.

Отметим, Великобритания обеспокоена незаконными обысками и арестами в Крыму российской оккупационной властью крымских татар и требует немедленно освободить их.

До этого сообщалось, что Министерство иностранных дел Великобритании осуждает

РБК-Украина писало, что высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС останется неизменным в своей политике непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. НАТО в своем заявлении призвал РФ вернуть Крым Украине.