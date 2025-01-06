Парламентарі Британії закликали передати Україні заморожені активи Росії

Заморожені активи Росії

На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України західні союзники Києва заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів.

В кінці січня посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати прибуток від активів РФ на зброю для України.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Штати нададуть Україні 15 мільярдів доларів, що будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

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