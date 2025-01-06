Парламентарі Британії закликали передати Україні заморожені активи Росії

Парламентарі Британії написали листа із закликом до уряду розробити законний механізм передачі Україні 300 мільярдів доларів заморожених резервів Центрального банку Російської Федерації (РФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times.
Лист, який було надіслано Times, підписали десяток британських парламентаріїв, а також політики з Німеччини, Польщі та країн Балтії.
Автори листа вважають, що переказ Україні щонайменше 25,5 мільярдів фунтів стерлінгів (3,19 мільярда доларів), які зберігаються на рахунку Британії, надішлють чіткий сигнал щодо стратегічної рішучості, а також допоможуть запобігти майбутнім конфліктам.
"Попередні кредити та екстрене фінансування недостатні. Тільки використання самих активів гарантує, що Росія заплатить за свої злочини... Військова економіка Росії напружена до межі. Тому захоплення іноземних активів загарбника має стратегічне значення. Це законно. Це не зашкодить фінансовій стабільності", - зазначають парламентарі.
На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України західні союзники Києва заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів.
В кінці січня посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.
Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати прибуток від активів РФ на зброю для України.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Штати нададуть Україні 15 мільярдів доларів, що будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.