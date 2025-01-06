Парламентарии Британии призвали передать Украине замороженные активы России

Письмо, которое было отправлено Times, подписали десяток британских парламентариев, а также политики из Германии, Польши и стран Балтии.

Авторы письма считают, что перевод Украине не менее 25,5 миллиардов фунтов стерлингов (3,19 миллиарда долларов), которые хранятся на счету Британии, пошлют четкий сигнал о стратегической решимости, а также помогут предотвратить будущие конфликты.

"Предыдущие кредиты и экстренное финансирование недостаточны. Только использование самих активов гарантирует, что Россия заплатит за свои преступления... Военная экономика России напряжена до предела. Поэтому захват иностранных активов захватчика имеет стратегическое значение. Это законно. Это не повредит финансовой стабильности", - отмечают парламентарии.