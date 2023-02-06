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Парламент звернувся до міжнародних організацій щодо стану здоров’я Саакашвілі, - Шуляк

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Верховна рада ухвалила проект постанови №8417 про звернення до Грузії, Європарламенту, Ради ЄС, Єврокомісії, ПАРЄ та парламентів держав-членів ЄС стосовно негайного переведення громадянина України Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Для кожної цивілізованої людини зрозуміло, що ніхто не може бути замордований і закатований у буцегарнях. Те, що відбувається зараз в Грузії з Міхеїлом Саакашвілі - відверто путінські методи знищення політичних опонентів, які мають бути викорінені назавжди у всьому світі", - зазначила Шуляк.

За її словами, ситуація з Саакашвілі не може залишитися без реакції світової спільноти, тому український парламент звертається не лише до грузинського уряду, але й до всіх європейських структур.

"Грузія є членом ПАРЄ і так само як і Україна, прагне стати повноцінним і повноправним членом Євросоюзу. Не може бути ніякого руху в Європу, якщо в тюрмах країни фактично закатовують та знищують людину. Сьогодні Україна на фронті і в тилу, разом з усією Європою і цивілізованим світом бореться за те, щоб такі випадки і такі практики назавжди пішли в минуле", - зазначила Шуляк.

Вона наголосила, що грузинська сторона має забезпечити Саакашвілі належну меддопомогу, а також створити умови для його переведення до однієї з європейських або американських клінік для подальшого лікування.

"Саакашвілі повинен вижити. Не лише заради себе і своєї сім’ї. Не лише заради України, яка цінує життя кожного громадянина. А ще і заради збереження базових демократичних і загальнолюдських цінностей. Наш обов’язок - нагадувати про це і Грузії, і Європі, і світові", - резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, Зеленський закликав світову спільноту допомогти врятувати життя Саакашвілі та не допустити його страти. При цьому Україна вже офіційно просила Грузію віддати його на лікування.

Омбудсмен Дмитро Лубінець також закликав владу Грузії дозволити йому відвідати Саакашвілі, який перебуває у критичному стані.

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Олена ШулякМіхеіл Саакашвілі