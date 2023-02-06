Парламент звернувся до міжнародних організацій щодо стану здоров’я Саакашвілі, - Шуляк

"Для кожної цивілізованої людини зрозуміло, що ніхто не може бути замордований і закатований у буцегарнях. Те, що відбувається зараз в Грузії з Міхеїлом Саакашвілі - відверто путінські методи знищення політичних опонентів, які мають бути викорінені назавжди у всьому світі", - зазначила Шуляк.

За її словами, ситуація з Саакашвілі не може залишитися без реакції світової спільноти, тому український парламент звертається не лише до грузинського уряду, але й до всіх європейських структур.

"Грузія є членом ПАРЄ і так само як і Україна, прагне стати повноцінним і повноправним членом Євросоюзу. Не може бути ніякого руху в Європу, якщо в тюрмах країни фактично закатовують та знищують людину. Сьогодні Україна на фронті і в тилу, разом з усією Європою і цивілізованим світом бореться за те, щоб такі випадки і такі практики назавжди пішли в минуле", - зазначила Шуляк.

Вона наголосила, що грузинська сторона має забезпечити Саакашвілі належну меддопомогу, а також створити умови для його переведення до однієї з європейських або американських клінік для подальшого лікування.

"Саакашвілі повинен вижити. Не лише заради себе і своєї сім’ї. Не лише заради України, яка цінує життя кожного громадянина. А ще і заради збереження базових демократичних і загальнолюдських цінностей. Наш обов’язок - нагадувати про це і Грузії, і Європі, і світові", - резюмувала Шуляк.