Парламент обратился в международные организации о состоянии здоровья Саакашвили, - Шуляк

"Для каждого цивилизованного человека понятно, что никто не может быть замучен и замучен в тюрьмах. Происходящее сейчас в Грузии с Михеилом Саакашвили - откровенно путинские методы уничтожения политических оппонентов, которые должны быть искоренены навсегда во всем мире", - отметила Шуляк.

По ее словам, ситуация с Саакашвили не может остаться без реакции мирового сообщества, поэтому украинский парламент обращается не только к грузинскому правительству, но и ко всем европейским структурам.

"Грузия является членом ПАСЕ и так же как и Украина стремится стать полноценным и полноправным членом Евросоюза. Не может быть никакого движения в Европу, если в тюрьмах страны фактически замучивают и уничтожают человека. Сегодня Украина на фронте и в тылу, вместе со всей Европой и цивилизованным миром борется за то, чтобы такие случаи и практики навсегда ушли в прошлое", - отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что грузинская сторона должна обеспечить Саакашвили надлежащую медпомощь, а также создать условия для его перевода в одну из европейских или американских клиник для дальнейшего лечения.

"Саакашвили должен выжить. Не только ради себя и своей семьи. Не только ради Украины, которая ценит жизнь каждого гражданина. А еще ради сохранения базовых демократических и общечеловеческих ценностей. Наша обязанность - напоминать об этом и Грузии, и Европе, и мировые", - резюмировала Шуляк.