RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Парламент обратился в международные организации о состоянии здоровья Саакашвили, - Шуляк

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Верховная рада приняла проект постановления №8417 об обращении в Грузию, Европарламент, Совет ЕС, Еврокомиссию, ПАСЕ и парламенты государств-членов ЕС относительно немедленного перевода гражданина Украины Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Для каждого цивилизованного человека понятно, что никто не может быть замучен и замучен в тюрьмах. Происходящее сейчас в Грузии с Михеилом Саакашвили - откровенно путинские методы уничтожения политических оппонентов, которые должны быть искоренены навсегда во всем мире", - отметила Шуляк.

По ее словам, ситуация с Саакашвили не может остаться без реакции мирового сообщества, поэтому украинский парламент обращается не только к грузинскому правительству, но и ко всем европейским структурам.

"Грузия является членом ПАСЕ и так же как и Украина стремится стать полноценным и полноправным членом Евросоюза. Не может быть никакого движения в Европу, если в тюрьмах страны фактически замучивают и уничтожают человека. Сегодня Украина на фронте и в тылу, вместе со всей Европой и цивилизованным миром борется за то, чтобы такие случаи и практики навсегда ушли в прошлое", - отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что грузинская сторона должна обеспечить Саакашвили надлежащую медпомощь, а также создать условия для его перевода в одну из европейских или американских клиник для дальнейшего лечения.

"Саакашвили должен выжить. Не только ради себя и своей семьи. Не только ради Украины, которая ценит жизнь каждого гражданина. А еще ради сохранения базовых демократических и общечеловеческих ценностей. Наша обязанность - напоминать об этом и Грузии, и Европе, и мировые", - резюмировала Шуляк.

Напомним, Зеленский призвал мировое сообщество помочь спасти жизнь Саакашвили и не допустить его казни. При этом Украина уже официально просила Грузию отдать его на лечение.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец также призвал власти Грузии разрешить ему посетить находящегося в критическом состоянии Саакашвили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена ШулякМихаил Саакашвили