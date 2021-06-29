Парламент запустив судову реформу в Україні: що зміниться

Варто зазначити, що цей документ враховує всі рекомендації Венеціанської комісії. Йдеться про те, що тепер ключову роль у роботі конкурсної комісії, яка відбиратиме членів ВККСУ, та в роботі Етичної ради при ВРП відіграватимуть міжнародні експерти.

"Наша партія підтримала реформу у повній відповідності до рекомендації Венеційської комісії щодо участі міжнародних експертів у відборі членів ВККС. Тому всі інсинуації, що ми нібито йдемо не тим шляхом, треба відкидати. Будемо робити той варіант реформування судової системи, який дозволятиме максимально швидко та якісно провести очищення судової системи і підвищити якість роботи суддів. Наразі це єдиний спосіб додати цьому процесові довіри з боку суспільства і хоч якось краще, ніж до цього, гарантувати доброчесність тих, хто перевірятиме доброчесність суддів", - наголосив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Для розуміння, відтепер конкурсна комісія з відбору суддів буде складатися з трьох представників ради суддів України і трьох представників, яких рекомендували міжнародні організації. Йдеться про ті організації, які власне співпрацюють із Україною у сфері боротьби з корупцією та допомоги в реформі правової системи.

Щоб ухвалити рішень щодо того чи іншого судді, пояснює голова Комітету з питань правової політики Андрій Костін, потрібно чотири голоси, два з яких мають належати міжнародним експертам. Якщо однакова кількість голосів "за" і "проти", голоси трьох членів конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, є вирішальними.

"Конкурсна комісія має ухвалювати рішення відповідно до рекомендації Венеційської комісії, і це наша позиція. У такому форматі, який передбачає вирішальну роль міжнародних партнерів в ухваленні рішень. Це революційна новина та революційна рекомендація "Венеційки", адже Україна буде першою в Європі, що застосує таку модель. Ми з довірою ставимось до партнерів, і вони підберуть найкращих фахівців із погляду оцінки доброчесності та професійної етики. За допомогою нової комісії буде сформована Вища кваліфікаційна комісія суддів", - наголосив він.

Водночас треба наголосити, що міжнародні експерти займатимуться лише добором кандидатів за квотою 2 особи на одну посаду. А от остаточне рішення буде ухвалювати державний орган - Вища рада правосуддя. І це є запобіжником щодо того, щоб не говорити про якийсь "зовнішній контроль", зауважив Андрій Костін.

"Це допомога наших міжнародних партнерів, і про це неодноразово принципово зазначав президент Володимир Зеленський: ми відкриті до міжнародних партнерів з точки зору допомоги Україні у формуванні органів судової влади", - сказав він.

Зі свого боку голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що необхідність ухвалення такої версії документу є позицією президента .

"Ми даємо старт судовій реформі. Перезапуск ВККС - можливість змінити суддівську систему, яка роками консервувалася у власних проблемах. Цей документ змінить підхід до формування кадрової судової системи, а після відновлення роботи ВККС робота понад двох тисяч суддів буде оцінена. Це і стане елементом очищення суддівського корпусу від нечесних суддів", - наголосив він.

Ухвалення законопроекту дозволить запустити не лише процес добору суддів, а й очищення суддівського корпусу. Адже ВККС - це і про завершення кваліфікаційного оцінювання існуючих суддів, очищення суддівського корпусу від недоброчесних і недостатньо компетентних суддів. І це те, чого чекає українське суспільство, наголошують у "Слузі народу".

До речі, перший склад конкурсної комісії буде працювати два роки. А от залучення міжнародних експертів до формування органів судової влади є тимчасовою нормою. В СН сподіваються, що за 3-4 місяці ВККС буде сформована.